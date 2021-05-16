هنية لشيخ الأزهر: الشعب الفلسطيني صامد وسيواصل حماية الأقصى والمقدسات

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في اتصال هاتفي مع شيخ الأزهر أحمد الطيب، صمود الشعب الفلسطيني ومواصلته حماية الأقصى والمقدسات.

وقالت حركة حماس في بيان لها إن هنية "هاتف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حيث استعرض مع فضيلته ما قامت وتقوم به قوات الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى المبارك المحتلة، والجرائم التي يرتكبها في قطاع غزة بحق الأطفال والنساء والمدنيين، في وقت تقوم المقاومة فيه بدورها وواجبها وتدافع عن مقدسات الأمة وعن شعبنا الفلسطيني".

وأضافت أن هنية "أكد صمود الشعب الفلسطيني، وأنه سيواصل حماية الأقصى والمقدسات، مشددا على أن الاحتلال أخطأ خطأ جسيما فيما كان ينوي القيام به في مدينة القدس لأنه لم يدرك ما قلنا وكررناه أن شعبنا سيدافع عن الأقصى وبكل قوة، وهو ما يحدث فعليا في كل مدن فلسطين وخاصة من غزة التي ناداها أهل القدس فلبت النداء".

وأشارت إلى أن هنية أشاد بالموقف الإسلامي الذي أطلقه فضيلة شيخ الأزهر وإسناده لصمود الشعب الفلسطيني ودعمه لقضية القدس التي تشكل قضية الأمة المركزية.

ولفتت إلى أنه هنية "أشاد بالمواقف المصرية التي اتخذت لدعم صمود الشعب الفلسطيني والدور الذي تقوم به لوقف العدوان ولجم الاحتلال وفتح المعبر واستقبال الجرحى وإدخال المساعدات".

المصدر: RT