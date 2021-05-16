مواجهات عنيفة بين قوات اسرائيلية وشبان فلسطينيين في بلدة شعفاط بالقدس

أصيب مواطنان فلسطينيان، مساء الأحد، خلال تصدي أهالي بيت حنينا وشعفاط شمال القدس الشرقية المحتلة، لاعتداءات المستوطنين وعناصر من الجيش الإسرائيلي.

وحسب وسائل إعلام فلسطينية محلية، أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص المطاطي في منطقة البطن، وآخر بقنبلة صوتية في منطقة الرأس.

مواجـــــهات مع الاحتلال في بلدة شعفاط بالقدس المحتلة.#فلسطينpic.twitter.com/bpOtAp3TPk — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 16, 2021

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ويتواصل التصعيد العسكري بين حركة "حماس" وإسرائيل لليوم السابع على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل.

وارتفعت حصيلة قتلى الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 188 قتيلا بينهم 55 طفلا.

المصدر: وكالة "شهاب"