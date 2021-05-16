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الدفاع الروسية: مقتل 3 عسكريين سوريين بقصف للمسلحين

أخبار العالم العربي

الدفاع الروسية: مقتل 3 عسكريين سوريين بقصف للمسلحين
Reuters Khalil Ashawi
وحدات من تشكيلات مسلحة في إدلب.
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الأحد، عن مقتل 3 عسكريين للجيش السوري جراء قصف شنه مسلحون على مواقعه في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب البلاد.

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وذكر نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري ألكسندر كاربوف: "تعرضت مواقع للقوات الحكومية في الجانب الجنوبي الغربي بمنطقة إدلب لخفض التصعيد، خلال ليل 16 مايو، لعمليات قصف من قبل مسلحين بقاذفات من العيار 122 ميليمترا وراجمات صواريخ من نوع زو-23".

وأفاد كاربوف بأن هذه الهجمات أدت إلى مقتل 3 عسكريين في الجيش السوري وإصابة 4 آخرين.

وشدد على أن مركز المصالحة الروسي يدعو من جديد قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية إلى التخلي عن استفزازات مسلحة وسلك طريق التسوية السلمية للأوضاع في المناطق التي يسيطرون عليها".

وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب والحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام"، الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.

المصدر: وكالات

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