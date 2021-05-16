نقابة الصحفيين المصرية تجدد إدانتها للهجمات الإسرائيلية على غزة وتدعو للتبرع دعما للشعب الفلسطيني

جددت نقابة الصحفيين المصرية إدانتها للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرة إلى أنه تم إعادة فتح حساب بالنقابة لتلقي التبرعات دعما للشعب الفلسطيني.

وقال نقيب الصحفيين المصريين ضياء رشوان إن "مجلس النقابة أصدر بيانه الثاني بخصوص الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على فلسطين: الشعب والأرض والمقدسات".

وقال مجلس النقابة في بيان له إنه "يجدد إدانته الكاملة والشديدة لاعتداءات دولة الاحتلال الإسرائيلية الغاشمة، والتي تصل لمستوى جرائم الحرب وضد الإنسانية، على عموم الشعب الفلسطيني في كل مناطق فلسطين التاريخية، والتي تؤكد في ذكرى النكبة الفلسطينية على الحقيقة التاريخية لدولة الاحتلال باعتبارها دولة العدوان واغتصاب الأرض والحق الفلسطينيين".

وأضاف أنه "يحيي الموقف المصري الرسمي الذي أدان منذ اللحظة الأولى الاعتداءات الإسرائيلية، ولم يدخر جهدا طوال العدوان لوقفه وحماية الأرواح والممتلكات الفلسطينية، وأكد طوال الوقت على أنه لا سبيل لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة إلا عبر نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة واستقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وقرر المجلس "انضمام نقابة الصحفيين، ودعوة النقابات المهنية المصرية الأخرى للانضمام، لكل الدعاوى القانونية الدولية التي ترفع في الجهات الدولية المختصة، ضد دولة الاحتلال بسبب ممارساتها العدوانية المخالفة للقوانين الدولية والتي تصل لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

كما قرر إعادة فتح حساب بالنقابة لدعم الشعب الفلسطيني لتلقي تبرعات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المصرية، مشيرا إلى أنه سيتولى توصيل التبرعات عبر القنوات القانونية المعتمدة.

المصدر: RT