وزير الدفاع ورئيس الأركان الإسرائيليان يجريان جولة لتفقد القوات الإسرائيلية على الحدود مع غزة

أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي هذا المساء جولة لتفقد القوات الإسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة.

وكان غانتس أكد خلال مؤتمر صحفي اليوم أن "تصرفات الجيش الإسرائيلي في غزة تتطابق بالكامل مع القانون الدولي وتمثل حقا مشروعا لكل دولة ذات سيادة مهتمة بضمان أمن مواطنيها".

وتعهد بـ"استعادة الهدوء في الجنوب"، مشيدا بالعملية التي نفذها الجيش الإسرائيلي مؤخرا "لتدمير أنفاقا تابعة لحماس في غزة".

من جانبه، ذكر كوخافي، خلال المؤتمر نفسه أن "حماس" ارتكبت "خطأ جسيما" عندما قررت دخول مواجهة جديدة، قائلا إن عملية تدمير الأنفاق المذكورة ألحقت "ضربة قاسية" إلى الحركة.

في الوقت نفسه، اعترف كوخافي بعدم كفاية مستوى حماية المدنيين في إسرائيل من الهجمات الصاروخية من غزة، متعهدا بتعزيز أمنهم.

وتابع: "يعمل الجيش وفقا للخطة المطروحة، وقد أنجزنا كثيرا لكن هناك عدة مراحل أمامنا".

المصدر: RT