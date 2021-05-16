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"السياحة والآثار" المصرية: حريصون على تعافي قطاع السياحة بنهاية العام

أخبار العالم العربي

Reuters
السياحة في مصر
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قال وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني إن بلاده متفائلة باستقبال المزيد من الزوار هذا العام مع تزايد أعداد السياح بشكل مطرد منذ يناير إلى حوالي نصف مليون سائح شهريا.

وأضاف الوزير في مقابلة مع "رويترز"، أن "ما يزيد على ‭‭65‬‬ بالمئة من السياح يأتون إلى محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء لما بهما من مناطق مفتوحة وأنشطة مائية. هذا بالضبط ما يبحث عنه السائح بعد كوفيد-19".

كما أشار العناني إلى أن "مصر وروسيا اتفقتا في أبريل الماضي على استئناف جميع الرحلات الجوية بين البلدين في مكالمة بين الرئيسين (المصري) عبد الفتاح السيسي و(الروسي) فلاديمير بوتين".

وقال العناني "كما تعلمون، كانت السوق الروسية مهمة جدا لمصر. حتى عام 2015 كانوا يحتلون المرتبة الأولى، حوالي 3.5 مليون سائح سنويا".

وتراجعت إيرادات السياحة، وهي مصدر مهم للعملة الأجنبية لمصر، بنسبة ‭‭70‬‬ بالمئة في عام ‭‭2020‬‬ بسبب جائحة فيروس كورونا. وتمثل السياحة عادة ما يصل إلى ‭‭15‬‬ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وبلغت إيرادات السياحة الشهرية حوالي ‭‭500‬‬ مليون دولار في أبريل، أي نصف ما كانت عليه قبل الوباء. لكن العناني قال إن مصر تأمل في التعافي بحلول نهاية العام عندما تتمكن من تطعيم موظفي السياحة في المنتجعات على البحر الأحمر وإعلان المنطقة وجهة خالية من كوفيد-19.

المصدر: "رويترز"

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