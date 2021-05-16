محادثات قطرية أمريكية حول تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أعلنت الدوحة أن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تلقى اليوم الأحد اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، حيث بحثا تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن الاتصال جرت خلاله "مناقشة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المصلين في الحرم القدسي الشريف والهجوم على قطاع غزة المحاصر".

وشدد وزير الخارجية القطري "على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية المتكررة ضد المدنيين في غزة والمسجد الأقصى المبارك".

وجدد آل ثاني "تأكيد موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك ممارسة حقوقه الدينية وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها.

ويوم الاثنين بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل أكثر من 188 فلسطينيا حتى الآن، بينهم 55 طفلا، إضافة إلى نحو 1230 جريحا، بينما قتل العشرات باشتباكات في الضفة الغربية والقدس.

وشنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ، لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 10 إسرائيليين وإصابة 50 آخرين.

المصدر: RT