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السلطات الإسرائيلية تؤكد وقوع قتلى إثر حادث انهيار مدرج داخل كنيس يهودي في غرب القدس

"حماس": حديث نتنياهو عن انتصار قريب مثير للسخرية وقتل الأطفال إرهاب

أخبار العالم العربي

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القياجي في حركة "حماس" سامي أبو زهري
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قال القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، سامي أبو زهري، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قرب إحراز انتصار في قطاع غزة لا قيمة لها.

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وأضاف أبو زهري اليوم الأحد: "حديث نتنياهو عن قرب إحراز انتصار هو أمر مثير للسخرية، فقتل الأطفال هو إرهاب لا انتصار"، مضيفا: "ويكفيه عارا أن كيانه يعيش تحت الحظر الجوي الكامل الذي فرضته المقاومة الفلسطينية".

ومنذ 10 مايو، يتواصل تبادل الضربات العسكرية بين الفصائل الفلسطينية في غزة، ومن بينها "كتائب القسام" التابعة لحركة "حماس"، من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على القطاع إلى 188 شخصا، بينهم 55 طفلا و33 سيدة، إضافة إلى إصابة 1230 آخرين بجروح مختلفة، فيما أعلنت السلطات الإسرائيلية أن سقوط الصواريخ المطلقة من غزة خلفت ما لا يقل عن 10 قتلى وأكثر من 40 جريحا في مدن جنوبية إسرائيلية.

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المصدر: RT

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