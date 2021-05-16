تراجع مستمر في عدد الإصابات الجديدة بكورونا في السعودية

سجلت السعودية، اليوم الأحد، 825 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19"، في تراجع مستمر لهذا المؤشر، كما رصدت المملكة 15 وفاة ناجمة عن هذا المرض.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 825 إصابة، لتصل حصيلتها الكلية إلى 433094 حالة، بينها 8145 نشطة، و1376 حرجة.

وتأتي هذه الحصيلة اليومية بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة يوم 11 مايو 999 حالة، وفي 12 مايو 1020، وفي 13 مايو 1116، وفي 14 مايو 927، وفي 15 مارس 837.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (825) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (15) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1028) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (417,787) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/sQljRuHmgP — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 16, 2021

وأفادت وزارة الصحة برصد 15 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 7162 متوفيا.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة جراء المرض يوم 11 مايو 13 حالة، وفي 12 مايو كذلك 13، وفي 13 مايو 11، وفي 14 مايو 12 حالة، وفي 15 مايو 13 متوفيا.

وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" في المملكة وصل إلى 417787 شخصا، بعد تسجيل 1028 حالة شفاء جديدة.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر الماضي، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، لتعتمد لاحقا كذلك لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية-السويدية.

المصدر: RT