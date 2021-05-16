الحاج نبيل الكرد: الجنود الإسرائيليون لديهم أوامر بقتلنا.. وسنبقى صامدين بالشيخ جرّاح

استضاف برنامج "ناس أونلاين" الحاج الفلسطيني نبيل الكرد، الذي يواجه مع عائلته تهديدا بالطرد من منزلهم بحي الشيخ جراح في القدس، كحال عائلات كثيرة هناك.

الحاج نبيل قال خلال حديثه إن مشوار نضاله طويل ويعود لسنوات كثيرة مضت، ابتداء من والدته أم نبيل، والآن تسير ابنته منى على خط المواجهة لإعادة الحق والحفاظ على الأرض والبيت.

الحاج نبيل أكد أن قلقه لا يقتصر على ابنته منى، بل على كل الشباب الموجودين في الشارع، خوفا من القوات الإسرائيلية التي تطلق النيران، ولديها أوامر بقتل أهالي الحي.

الحاج نبيل قال إن حملات التضامن مع قضية أهالي الشيخ جراح شهدت تفاعلا واسعا على منصات الشبكات الاجتماعية، وأضاف: "على أرض الواقع لم يتضامن معنا إلا أهالي القدس"، مشيرا إلى دعم واحتضان الدول الغربية لإسرائيل على حساب الفلسطينيين.

وأعرب الحاج نبيل عن أمله بمواصلة دعم القضية الفلسطينية، حتى يستعيد الفلسطينيون حقهم، ويقيموا دولتهم على أرضهم.

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