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الجمارك السعودية تضبط أكثر من مليوني حبة "كبتاغون" مخدرة مخبأة داخل إرسالية براد (فيديو)

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الجمارك السعودية تضبط أكثر من مليوني حبة
Reuters Michalis Karagiannis
ضبط حبوب "كبتاجون" مخدرة
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أعلنت الجمارك السعودية عن ضبطها محاولة تهريب أكثر من مليوني حبة "كبتاغون" مخدرة، عثر عليها مخبأة داخل إرسالية براد عبر منفذ ميناء "جدة الإسلامي".

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وقالت الجمارك السعودية في تويتر:" هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تنجح في إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.312.000 حبة كبتاغون عثر عليها مخبأة داخل إرسالية براد واردة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي".

وكانت الهيئة العامة للجمارك السعودية قد أكدت  إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.3 مليون حبة كبتاغون قادمة في طرد "فراء" من تركيا، في أواخر شهر مارس الماضي.

المصدر: RT

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