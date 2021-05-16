الجمارك السعودية تضبط أكثر من مليوني حبة "كبتاغون" مخدرة مخبأة داخل إرسالية براد (فيديو)

أعلنت الجمارك السعودية عن ضبطها محاولة تهريب أكثر من مليوني حبة "كبتاغون" مخدرة، عثر عليها مخبأة داخل إرسالية براد عبر منفذ ميناء "جدة الإسلامي".

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وقالت الجمارك السعودية في تويتر:" هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تنجح في إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.312.000 حبة كبتاغون عثر عليها مخبأة داخل إرسالية براد واردة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي".

#ارقد_وآمن | #الزكاة_والضريبة_والجمارك تنجح في إحباط محاولة تهريب أكثر من 2,312,000 حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة داخل إرسالية برّاد واردة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي. pic.twitter.com/fubZPnwQAr — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@zatca_sa) May 15, 2021

وكانت الهيئة العامة للجمارك السعودية قد أكدت إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.3 مليون حبة كبتاغون قادمة في طرد "فراء" من تركيا، في أواخر شهر مارس الماضي.

المصدر: RT