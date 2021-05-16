اليمن: "العمالقة" تتهم الحوثيين باستهداف سوق شعبية أسفر عن مقتل مدني وجرح 5 آخرين

اتهمت القوات المشتركة التابعة للحكومة اليمنية الشرعية جماعة الحوثيين بتنفيذ هجوم بطائرة مسيرة على سوق شعبية بمحافظة الحديدة (غربي اليمن)، أسفر عن مقتل مدني وجرح 5 آخرين.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صدر عن المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، أن مدنيا لقي مصرعه وأصيب خمسة آخرون بجروح في منطقة الطائف بمديرية الدريهمي بجنوب الحديدة، اليوم الأحد، "في هجوم للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران، بطائرة مسيرة استهدفت سوقا شعبية".

وذكر البيان أن الضحايا كانوا يعملون في أحد المطاعم المحلية، مضيفا أن الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى الدريهمي لتلقي الإسعافات الأولية، قبل تحويلهم إلى مستشفى الخوخة.

وختم البيان باتهام الحوثيين بتصعيد هجماتهم بالطيران المسير وقذائف المدفعية والصاروخية على مختلف مناطق الحديدة، ما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

وأواخر عام 2018، توصلت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، ضمن جولة مفاوضات السلام في السويد، إلى اتفاق بشأن الحديدة، تضمن "إعادة الانتشار" المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ. لكن الاتفاق لم ينفذ، بسبب خلافات بين الطرفين حول تفاصيله، وسط تبادل الاتهامات بينهما بخرق الهدنة الأممية المعلنة في هذه المحافظة اليمنية الساحلية المطلة على البحر الأحمر.

المصدر : موقع ألوية العمالقة