الصحة الفلسطينية: مقتل مواطن متأثرا بجروح أصيب بها الخميس الماضي في الخليل

أعلنت الصحة الفلسطينية عن "استشهاد مواطن متأثرا بجروح حرجة بالرصاص الحي في الرأس، أصيب بها الخميس الماضي، في الخليل بالضفة الغربية".

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هذا وكشفت وزارة الصحة في تقرير صادر عنها، رصد الحصيلة النهائية لأعداد القتلى والجرحى في المواجهات مع القوات الإسرائيلية يوم أمس السبت، مشيرة إلى أن الأحداث في الضفة والقدس خلفت قتيلين وأكثر من 450 جريحا، ما يرفع عدد القتلى في اليومين الأخيرين إلى 3 بهذه المناطق.

وقالت الصحة الفلسطينية أمس، أن مجمل الإصابات جراء العدوان الإسرائيلي بلغ أكثر من 1300 إصابة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وأن هذا العدد الإجمالي يشمل الإصابات التي تم التعامل معها ميدانيا، والتي نقلت لمراكز العلاج المختلفة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت إن 23 شخصا لقوا حتفهم و50 آخرين أصيبوا جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، حيث تم استهداف منازل المدنيين ومكاتب قادة من حماس ومفترقات طرق.

المصدر: RT