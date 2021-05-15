 
مباشر

الرئيس الأبخازي يصل دمشق الأحد في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره السوري

أخبار العالم العربي

الرئيس الأبخازي يصل دمشق الأحد في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره السوري
Reuters
الرئيس الأبخازي أصلان بزانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qelx

أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن الرئيس الأبخازي أصلان بزانيا سيصل يوم الأحد إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس السوري بشار الأسد​​​.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن "الرئيس الأبخازي يصل دمشق مساء غد على رأس وفد كبير في زيارة تستمر لعدة أيام".

وتشهد العلاقات السورية الأبخازية تطورا في الآونة الأخيرة حيث تم افتتاح سفارة لأبخازيا في دمشق في أكتوبر الماضي تبعها انفتاحا اقتصاديا بين البلدين.

المصدر: "سبوتنيك"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا