مصر.. مصرع أسرة من 5 أشخاص إثر سقوط سيارتهم بداخل ترعة على طريق دمياط

لقيت أسرة مكونة من 5 أشخاص مصرعها على طريق دمياط المنصورة بمصر، إثر انقلاب سيارتهم وسقوطها في ترعة مجاورة للطريق بناحية كفر سعد.

وتلقت أجهزة الأمن بدمياط بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد بسقوط سيارة في ترعة بناحية قرية كفر سعد البلد، وعلى الفور توجه ضباط مباحث المركز إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين سقوط سيارة ملاكي داخل الترعة وبداخلها 5 أشخاص.

وبعد المعاينة، تبين وفاة جميع من في السيارة، وهم 5 أشخاص من أسرة واحدة، الأب والأم وثلاثة من الأبناء، من محافظة الدقهلية.

وكشفت التحقيقات أن الحادث كان نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة وهو ما أدى إلى انحرافها وسقوطها في البركة.

المصدر: اليوم السابع