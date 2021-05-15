الجيش الإسرائيلي للفصائل الفلسطينية في غزة: نحن في المنتصف فقط وأمامنا ليلة صاخبة

أكد الجيش الإسرائيلي، في رسالة إلى الفصائل الفلسطينية في غزة، أنه "لا يزال بعيدا" عن وقف هجماته على القطاع، مهددا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" "بليلة صاخبة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، هادي زيلبرمان، في حديث لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، اليوم السبت: "نحن الآن في المنتصف، ما زلنا نواصل (عملياتنا) وأمامنا ليلة جديدة صاخية جدا جدا".

وأضاف زيلبرمان: "تشمل خططنا الهجومية مواصلة الصيد النشط واستهداف الأهداف تحت الأرض والمباني التي تختبئ فيها قوات حماس والجهاد الإسلامي".

يتبع...