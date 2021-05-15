إصابة متظاهرين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي عند الجدار الفاصل في العديسة جنوبي لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بإصابة اثنين من المتظاهرين عند الجدار الفاصل في بلدة العديسة الجنوبية برصاص الجيش الإسرائيلي.

وقالت الوكالة إن "العدو الاسرائيلي وجه طلقات نارية على المتظاهرين الذين تسلقوا الجدار الفاصل في منطقة العبارة وقاموا برشق الحجارة وبرفع العلم الفلسطيني وعلم حزب الله على السياج الموضوع فوق الجدار".

وأضافت أن"السائقين أطلقوا أبواق سياراتهم استنكارا لإطلاق الرصاص".

وأشارت إلى إصابة متظاهرين فلسطينيين اثنين بجروح عند حدود بلدة كفركلا، بعد إطلاق النار عليهما من الجيش الإسرائيلي، والجريحان هما محمد العوضي وفراس علوش وقد نقلا الى مستشفى مرجعيون الحكومي ووضعهما مستقر.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"