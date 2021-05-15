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عباس يتلقى اتصالا هاتفيا "هاما" من بايدن

أخبار العالم العربي

عباس يتلقى اتصالا هاتفيا
Reuters
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.
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ذكر مكتب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أنه تلقى اليوم السبت اتصالا هاتفيا "هاما" من قبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وسط استمرار التصعيد الحاد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم عباس أنه "تلقى اتصالا هاتفيا هاما" من بايدن يعتبر الأول بينهما منذ تولي الرئيس الأمريكي الحالي منصبه في يناير 2021.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها.

ويوم الاثنين بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل 139 فلسطينيا حتى الآن، بينهم 39 طفلا، إضافة إلى نحو 1000 جريح، فيما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ، لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين.

المصدر: "رويترز" + وكالات

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