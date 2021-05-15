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ثاني مظاهرة تضامن مع الفلسطينيين في برلين منذ صباح اليوم

أخبار العالم العربي

ثاني مظاهرة تضامن مع الفلسطينيين في برلين منذ صباح اليوم
Reuters Christian Mang
مظاهرة مؤيدى لفلسطين في برلين
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شهدت العاصمة الألمانية برلين مساء اليوم السبت مظاهرة لمعارضي السياسة الإسرائيلية إزاء فلسطين هي الثانية منذ صباح اليوم، حسبما أوردت وكالة "تاس" الروسية.

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وأشارت الوكالة إلى أن الآلاف من المتظاهرين تجمعوا بمنطقة كرويزبرغ في برلين وجالوا في مسيرة تضامنية مع فلسطين، في الذكرى الـ 72 للنكبة (نزوح آلاف العائلات الفلسطينية من منازلهم نتيجة قيام دولة إسرائيل)، مضيفة أن المظاهرة لم تسجل خلالها حوادث تذكر.

وجرت المظاهرة الأولى التي نظمت في منطقة نويكولن ببرلين سابقا اليوم السبت، وانتهت باشتباكات متفرقة بين محتجين والشرطة التي أجرت توقيفات.

ومنذ 10 مايو تتواصل ضربات صاروخية متبادلة بين حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة والجيش الإسرائيلي، بدأت بعد مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية وقعت قرب المسجد الأقصى في القدس، على خلفية قرار محكمة إسرائيلية طرد عائلات فلسطينية عدة من بيوتهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

المصدر: "تاس"

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