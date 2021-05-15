مسؤول إسرائيلي: لا تفاوض حاليا على وقف إطلاق النار في غزة

قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن الحكومة الإسرائيلية لا تناقش حاليا إمكانية وقف إطلاق النار مع قطاع غزة.

وقال المسؤول الذي لم يتم الكشف عن اسمه في حديث لهيئة البث الإسرائيلي "كان" اليوم السبت: "لا نتحدث حاليا عن إمكانية وقف إطلاق النار".

אזעקות בעוטף עזה • נתניהו יכנס הערב הערכות מצב ביטחוניות ומחר את הקבינט • בכיר ישראלי: "אנחנו לא מדברים כעת על הפסקת אש"@gilicohen10https://t.co/avjStqjICG — כאן חדשות (@kann_news) May 15, 2021

ولفتت الهيئة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اليوم اجتماعا لتقييم الموقف الأمني، ثم سيترأس غدا جلسة لمجلس الوزراء.

وزار وفد مصري مؤخرا تل أبيب في مسعى لإجبار طرفي النزاع على إعلان هدنة، لكن إسرائيل، حسب تقارير إعلامية، رفضت كل المبادرات بهذا الخصوص.

المصدر: "كان"