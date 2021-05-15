نقابة الصحفيين الفلسطينيين تناشد الأمم المتحدة لحماية الصحفيين الذين يتعرضون لـ"جرائم حرب"

ناشدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للتدخل وتوفير حماية للصحفيين الذين يتعرضون لـ"جرائم الحرب" و"الاستهداف المباشر".

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وفي بيان للنقابة أكد نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، أن النقابة تتواصل مع الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والاتحادات والمؤسسات الإعلامية والحقوقية الإقليمية للمساعدة في الضغط على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للتدخل العاجل وحماية الصحفيين من الجرائم والعدوان.

ومن جانب آخر أشار رئيس لجنة الحريات في النقابة الفلسطينية، محمد اللحام إلى أن "قوات الاحتلال ارتكبت أكثر من 100 انتهاك بعضها يرتقي لدرجة الجرائم كان آخرها قصف برج الجلاء بالصواريخ في غزة والذي يضم العديد من المكاتب الصحفية في استهداف واضح وصارخ لحياة الصحفيين في سبيل التغطية على جرائمه بحق الأطفال والمدنيين كما واصلت قوات الاحتلال استهداف الصحفيين في الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948 بإطلاق النار المباشر ومنع الطواقم من العمل واستهداف بقنابل الغاز والصوت".

المصدر: "معا"