وسط التصعيد في غزة.. طائرة استطلاع أمريكية تحلق فوق شمال إسرائيل

أفادت مواقع مختصة بمتابعة حركة الملاحة الجوية أن طائرة استطلاع من طراز "بوينغ أرسي-135" تابعة للجيش الأمريكي نفذت اليوم السبت طلعة فوق شمال إسرائيل، على خلفية التصعيد حول قطاع غزة.

وحسب بيانات موقع Radarbox، أقلعت الطائرة OLIVE55 اليوم من قاعدة ميلندهول الجوية في بريطانيا وحلقت فوق الضفة الغربية وشمال إسرائيل، ثم عبرت أجواء الأردن ودخلت المجال الجوي للسعودية.

وأشار مراقبون مختصون بمتابعة الأنشطة الاستطلاعية للجيش الأمريكي إلى أن منطقة عمليات هذه الطائرة تقتصر عادة على سواحل سوريا، ما دفعهم للترجيح أن البنتاغون ليس مرتاحا من مستوى تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل بخصوص الوضع في غزة.

المصدر: RT + وكالات