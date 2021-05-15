الأمل بالعمل .. الأسد يطلق حملته الانتخابية

أطلق الرئيس السوري بشار الأسد حملته الانتخابية، اليوم السبت، بعنوان "الأمل بالعمل" وذلك وفقا للموعد الدستوري لبدء الحملات الانتخابية، ومن المقرر إجراء الانتخابات في 26 مايو الجاري.

وأطلقت حملة الأسد عبر منصات التواصل الاجتماعي في صفحة تحت عنوان "الأمل بالعمل" التي أعاد نشرها عدد من الصفحات والحسابات الرسمية لوزارات وجهات حكومية.

ويخوض الأسد انتخابات الرئاسة إلى جانب اثنين من المرشحين، هما عبد الله عبد الله، الذي ينتمي لحزب الوحدويين الاشتراكيين، وهو أحد الأحزاب الحليفة لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، ضمن "الجبهة الوطنية التقدمية".

أما المرشح الثاني فهو، محمود مرعي، أمين عام "الجبهة الديمقراطية السورية"

وتشير التوقعات إلى أن الأسد سيفوز بولاية رئاسية رابعة، مدتها سبع سنوات.

يذكر أن عنوان حملة الانتخابات السابقة للرئيس الأسد كانت من كلمة واحدة باللهجة السورية "سوا"، أي (معا).

المصدر: RT