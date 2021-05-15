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مكتب نتنياهو يحمل "حماس" المسؤولية عن سقوط ضحايا بين المدنيين في غزة

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مكتب نتنياهو يحمل
Reuters Mohammed Salem
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ألقى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اللوم على حركة "حماس" في سقوط ضحايا بين المدنيين جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكتب المتحدث باسم نتنياهو باللغة العربية، أوفير جندلمان، على حسابه في "تويتر" اليوم السبت: "تتحمل حماس كامل المسؤولية عن وقوع ضحايا مدنيين في قطاع غزة. هي أرادت التصعيد وبدأته حين قصفت القدس".

واتهم جندلمان "حماس" بـ" زرع راجمات صواريخها ومخازن أسلحتها ومواقعها ومقراتها عمدا في قلب وتحت الأحياء السكنية واستهداف مواطني إسرائيل بهدف قتل أكبر عدد ممكن منهم"، مشددا على أن كل ذلك يمثل "جريمة حرب".

وجاءت هذه التغريدة على خلفية أنباء عن مقتل 10 مدنيين، معظمهم أطفال، بغارة إسرائيلية على غزة.

وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة، خلال الجولة الجديدة من التصعيد العسكري حول القطاع، 139 قتيلا حتى الآن، بينهم 39 طفلا و22 امرأة.

المصدر: RT

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