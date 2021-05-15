مكتب نتنياهو يحمل "حماس" المسؤولية عن سقوط ضحايا بين المدنيين في غزة

ألقى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اللوم على حركة "حماس" في سقوط ضحايا بين المدنيين جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكتب المتحدث باسم نتنياهو باللغة العربية، أوفير جندلمان، على حسابه في "تويتر" اليوم السبت: "تتحمل حماس كامل المسؤولية عن وقوع ضحايا مدنيين في قطاع غزة. هي أرادت التصعيد وبدأته حين قصفت القدس".

واتهم جندلمان "حماس" بـ" زرع راجمات صواريخها ومخازن أسلحتها ومواقعها ومقراتها عمدا في قلب وتحت الأحياء السكنية واستهداف مواطني إسرائيل بهدف قتل أكبر عدد ممكن منهم"، مشددا على أن كل ذلك يمثل "جريمة حرب".

حماس تتحمل كامل المسؤولية عن وقوع ضحايا مدنية بقطاع غزة. هي أرادت التصعيد وبدأته حين قصفت القدس. إنها زرعت عمدا راجمات صواريخها ومخازن أسلحتها ومواقعها ومقراتها في قلب وتحت الأحياء السكنية, وهذه جريمة حرب, كما هي تستهدف مواطنينا بهدف قتل أكبر عدد ممكن منهم وهذه جريمة حرب أخرى. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) May 15, 2021

وجاءت هذه التغريدة على خلفية أنباء عن مقتل 10 مدنيين، معظمهم أطفال، بغارة إسرائيلية على غزة.

وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة، خلال الجولة الجديدة من التصعيد العسكري حول القطاع، 139 قتيلا حتى الآن، بينهم 39 طفلا و22 امرأة.

المصدر: RT