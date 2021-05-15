وزيرة الدفاع اللبنانية تدين الاعتداءات الإسرائيلية عند الحدود الجنوبية

دانت وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والهمجية التي تطال العُزل من المتظاهرين والمدنيين" عند الحدود اللبنانية وفي الداخل الفلسطيني.

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و في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، قالت الوزيرة زينة عكر: "جريمة جديدة من جرائم العدو الإسرائيلي ترتكب بحق المدنيين اللبنانيين، كما الفلسطينيين في غزة والقدس المحتلة، إزاء ما يجري عند الحدود اللبنانية وفي الداخل الفلسطيني لا بد من التوقف أمام هذه الاعتداءات الوحشية والهمجية التي تطال العزل من المتظاهرين والمدنيين".



وأضافت: "إن الإدانة قليلة أمام هذه المشاهد المروعة وأمام استشهاد الشاب محمد طحان وإصابة آخرين بجروح..إننا إذ نشجب وندين هذه الاعتداءات والخروقات المتمادية والمتكررة على أرضنا وأجوائنا وحدودنا، والتي تعتبر خرقا للقرار 1701، نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة وضع حد لها والعمل على وقفها فورا، ومطالبة إسرائيل بعدم تكرار هذه الاعتداءات وحضها على وقف التصعيد".



وتوجهت الوزيرة بالتعازي إلى "أهلنا في غزة والقدس المحتلة، ولعائلة الشاب الشهيد محمد طحان"، متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

يذكر أن عددا من اللبنانيين نفذوا وقفة تضامنية عند الحدود مع فلسطين، قرب السياج الشائك في مستعمرة المطلة، أمس الجمعة.

وأفادت مراسلة RT في إسرائيل لاحقا أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار مجددا على متظاهر حاول اجتياز الحدود من لبنان.

كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بوفاة أحد الشابين اللذين أصيبا في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، جراء حادث عند الحدود مع إسرائيل.

وأكدت الوكالة أن الشاب المعروف محمد. ق.ط. (21 عاما) من سكان بلدة عدلون الجنوبية، فارق الحياة في مستشفى مرجعيون الحكومي، متأثرا بجروحه، إثر تعرضه مع مجموعة من الشبان الآخرين لقذائف صاروخية أطلقها الجيش الإسرائيلي، لدى محاولتهم اجتياز الشريط التقني عند الحدود مقابل مستعمرة المطلة.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي أن دبابات تابعة له أطلقت "طلقات تحذيرية" نحو المواطنين اللبنانيين عند الحدود.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + RT