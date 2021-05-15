"معا": إصابة طفلين فلسطينيين بحروق بعد إلقاء زجاجات حارقة من قبل متطرفين يهود (فيديو)

أفاد موقع "معا" بإصابة طفلين فلسطينيين بحروق، جراء اندلاع حريق بمنزل في مدينة يافا، بعد أن تعرض لإلقاء زجاجات حارقة من قبل متطرفين يهود، في منتصف ليل أمس الجمعة.

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وأشار الموقع، نقلا عن مصادر محلية، إلى أن طفلا (12 عاما)، أصيب بحروق في وجهه والجزء العلوي من جسمه، فيما أصيبت أخته (10 سنوات) بحروق وكدمات مختلفة، موضحا أنه تم نقلهما إلى المستشفى للعلاج نتيجة لإحراق متطرفين منزلهما في حي عجمي بيافا.

من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها فتحت تحقيقا في الحادث، الذي يأتي في ظل اعتداءات ينفذها متطرفون يهود على المواطنين الفلسطينيين في الداخل، وفق "معا".

المصدر: "معا"