الرئاسة الفلسطينية: الصمت الأمريكي تجاه إسرائيل يجب أن ينتهي

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن إسرائيل تجر المنطقة إلى "وضع لا يمكن لأحد تحمل عواقبه من خلال المس بمصالح المنطقة والعالم".

وأضاف في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية أن "صمت الإدارة الأمريكية على ما تقوم به إسرائيل، والقول بأنه دفاع عن النفس قد أدى إلى مجازر في غزة والضفة والقدس، لذلك نطالب الإدارة الأمريكية بالتحرك بشكل جدي وفعال كونها الجهة الوحيدة في العالم التي تستطيع وقف العدوان الإسرائيلي إذا كانت حريصة على السلم والأمن الإقليمي والدولي".

ولفت إلى أن "الشعب الفلسطيني لن يستسلم ولن يتنازل عن أرضه وعن القدس والمقدسات"، مؤكدا أن "الصبر والإرادة والمخزون النضالي التاريخي لهذا الشعب الذي أسقط كل المؤامرات منذ أكثر من مئة عام سيبقى محافظا على الراية والمقدسات والأرض وتاريخها وهويتها المقدسية".

وختم أبو ردينة تصريحه بالقول: "ستبقى فلسطين والقدس أكبر منهم جميعا، ولن يكون السلام والعلاقة مع أي جهة بأي ثمن، وستبقى مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه والحفاظ على ثوابتنا هي البوصلة لتحركاتنا وسياساتنا".

المصدر: "وفا"