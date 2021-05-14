الجيش الأردني يوضح حقيقة إطلاق النار على مواطنين تجمعوا قرب الحدود مع فلسطين

قال مسؤول عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن الأخبار المتداولة عن إطلاق عيارات نارية من قبل القوات المسلحة باتجاه مواطنين تجمعوا قرب المناطق الحدودية "غير صحيحة".

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وأوضح أن القوات المسلحة الأردنية "لم تستخدم السلاح ولن تستخدمه ضد مواطنيها"، وأن ما جرى كان "متعلقا بالإجراءات المتخذة من قوات حرس الحدود مع الوقفة الاحتجاجية والتي سعت خلالها لحمايتهم وسلامتهم من أية أخطار قد تمسهم في حال قربهم من الحدود الدولية"، وأن التعامل "جرى مع مجموعة محدودة من الشبان المشاركين في الوقفة والذين رفضوا اتباع الإجراءات الصادرة من قبل العناصر الموجودة في الموقع وتم التعامل معهم من قبل القوات الأمنية".

وكشف المصدر أن "القوات المسلحة تتبع أقصى درجات الحيطة والحذر في التعامل مع مثل هذه المواقف ولم تطلق النار إلا في الهواء حرصا على سلامة المواطنين المتجمعين".

وشدد على ضرورة التقيد التام بالتعليمات الصادرة من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وعدم الاقتراب من المواقع الحدودية للحفاظ على سلامتهم، داعيا وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى التحقق عند نشر مثل هذه المواد الإعلامية لأنها تسهم في تضليل الرأي العام ونشر الشائعات.

المصدر: RT