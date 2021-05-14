الجيش الإسرائيلي: إطلاق أكثر من ألفي صاروخ من غزة واعتراض نصفها

أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل بلغ أكثر من ألفي صاروخ منذ بدء التصعيد في القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، اليوم الجمعة، إنه منذ بدء عملية "حارس الأسوار" وحتى الساعة 19:00 أطلقت على أراضي إسرائيل أكثر من ألفي صاروخ، سقطت نحو 350 منها داخلي قطاع غزة.

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وأضاف الجيش أن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت نحو ألف صاروخ.

وحسب البيان السابق للجيش، الصادر صباح الجمعة، كان عدد الصواريخ المطلقة باتجاه إسرائيل يبلغ 1.8 ألف صاروخ.

يذكر أن التصعيد بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، المستمر منذ يوم الاثنين الماضي، أسفر عن مقتل أكثر من 120 فلسطينيا وسقوط مئات الجرحى. وفي إسرائيل قتل 7 أشخاص جراء عمليات القصف.

المصدر: "نوفوستي"