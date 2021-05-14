وكالة: إطلاق نار على قوات إسرائيلية جنوب بيت لحم

أفادت وكالة "معا" الفلسطينية، بأن قوات إسرائيلية تعرضت لإطلاق نار غير معروف المصدر عند مدخل بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن القوات الإسرائيلية قامت بإغلاق مدخل البلدة، كما استخدمت طائرة مسيرة في المكان.

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وكانت مواجهات عنيفة اندلعت في بلدة بيت فجر الجمعة، وهو ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها.

المصدر: معا