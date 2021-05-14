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تقرير: بايدن اعتبر أن الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن تمضي وقتا طويلا

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تقرير: بايدن اعتبر أن الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن تمضي وقتا طويلا
Reuters JONATHAN ERNST
الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
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نقلت قناة "CNN" عن مسؤولين مطلعين أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اعتبر الأربعاء أن الأزمة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني "لن تمضي وقتا طويلا".

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وأفادت القناة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، استنادا إلى مسؤولين رفيعي المستوى، بأن البيت الأبيض يتابع عن كثب المحادثات التي تقودها مصر لإنهاء العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقالت المصادر إن بايدن صرح يوم الأربعاء بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه يعتقد أن الأزمة لن تمضي طويلا، لكنه لم يوضح ما هو الدور، الذي ستقوم به الولايات المتحدة في هذه الجهود.

وبين المسؤولون أن تفاؤل بايدن مرتبط جزئيا بالمحادثات التي أجراها الطرف الأمريكي مع الحلفاء في المنطقة، خاصة مصر وقطر، اللتين لهما علاقات وثيقة مع "حماس"، آملا في أن تسهم في التوصل إلى صفقة لإنهاء عمليات القصف.

المصدر: "CNN" + وكالات

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