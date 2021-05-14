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الصحة الفلسطينية: 26 شخصا قتلوا بسبب التصعيد في الضفة وقطاع غزة منذ صباح اليوم الجمعة

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الصحة الفلسطينية: 26 شخصا قتلوا بسبب التصعيد في الضفة وقطاع غزة منذ صباح اليوم الجمعة
JAAFAR ASHTIYEH / AFP
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الجمعة، مقتل 26 شخصا بسبب التصعيد في غزة والضفة منذ ساعات الصباح، مؤكدة أن عدد الإصابات بلغ أكثر من 600.

وقالت الوزارة في بيان إن القتلى توزعوا على المدن التالية: شخص في الريحية بالخليل، وآخر في أريحا وثالث في رام الله واثنان في سلفيت و4 في نابلس وواحد في جنين، فيما سقط 16 شخصا في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها.

المصدر: وكالات

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