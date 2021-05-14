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"سرايا القدس" تعلن عن هجوم صاروخي على مدينة تل أبيب الإسرائيلية

وصول المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط لتل أبيب للعمل على "تثبيت هدوء مستدام" في غزة

أخبار العالم العربي

وصول المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط لتل أبيب للعمل على
U.S. Department of State
منصب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية، هادي عمرو.
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أعلنت السفارة الأمريكية في إسرائيل مساء الجمعة، وصول المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، هادي عمرو، إلى تل أبيب لبحث "تثبيت هدوء مستدام" بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وذكرت السفارة، في بيان نشرته عبر "تويتر"، أن عمرو، الذي يشغل رسميا منصب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية، "وصل اليوم إلى تل أبيب لتأكيد الحاجة إلى العمل باتجاه تحقيق هدوء مستدام مع الاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وأضافت السفارة الأمريكية: "الإسرائيليون والفلسطينيون يستحقون حرية وأمنا وكرامة وازدهارا بدرجة متساوية".

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها.

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ويوم الاثنين بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل 119 فلسطينيا حتى الآن، بينهم 31 طفلا، إضافة إلى 869 جريحا، كما أدت اشتباكات في الضفة الغربية إلى سقوط 9 قتلى فلسطينيين على الأقل، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ، لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين.

وأمس الخميس دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى خفض كبير للهجمات الصاروخية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لكنه اعتبر أن رد إسرائيل على العمليات من قطاع غزة لم يكن مبالغا فيه. 

المصدر: RT  

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