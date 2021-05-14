"سرايا القدس" تعلن عن تنفيذها عملية جديدة ضد القوات الإسرائيلية في غلاف غزة

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عن تنفيذها عملية جديدة ضد القوات المنتشرة على طول حدود قطاع غزة، وسط استمرار التصعيد العسكري الحاد حوله.

وذكرت "سرايا القدس" اليوم الجمعة في بيان لها أن الوحدة المدفعية التابعة لها، خلال هذه العملية التي أطلق عليها اسم "حمم الهاون"، استهدفت بعدد كبير من قذائف الهون "مواقع وحشودات العدو العسكرية المتواجدة داخل تلك المواقع وعلى طول حدود قطاع غزة".

يتبع..