مسؤول إسرائيلي يزعم: قتلنا مئات العناصر من "حماس" في غزة منهم عشرات القياديين

قال مسؤول أمني إسرائيلي لوسائل إعلام إن مئات العناصر من حركة "حماس" الفلسطينية قتلوا في الجولة الأخيرة من الغارات التي شنتها الدولة العبرية على قطاع غزة الليلة الماضية.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن المسؤول الذي لم يتم الكشف عن اسمه، ذكره في أعقاب القصف الإسرائيلي المكثف على غزة فجر اليوم الجمعة: "نفذنا اليوم عمليات مركزة لقتل 20 مسؤولا رفيع المستوى على الأقل، وخسرت "حماس" مئات من عناصرها، كما دمرنا الجزء الرئيسي لمنظومة إنتاج الصواريخ لـ"حماس" وقمنا بشل شبكة الأنفاق التي كانت آلية استراتيجية للحركة، وهناك إنجازات أخرى لم ندركها بعد".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه أطلق خلال 40 دقيقة في الليلة الماضية 450 صاروخا على 150 هدفا في قطاع غزة.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن التقارير التي وردت قبل هذه العملية عن بدء الجيش الإسرائيلي حملة برية في قطاع غزة جاءت بهدف تضليل "حماس" واستدراج مقاتليها إلى شبكة الأنفاق المحيطة بغزة والتي تعرضت لاحقا للقصف.

المصدر: القناة الـ12