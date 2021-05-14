متابعة متواصلة لآخر تطورات الحرب في الأراضي الفلسطينية في يومها الخامس
Reuters
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تتواصل المواجهات في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية لليوم الخامس على التوالي، وسط تعثر المساعي الدولية لوقف إطلاق النار. وفيما يلي متابعة متواصلة لآخر التطورات.
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المصدر: RT