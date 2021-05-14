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وسائل إعلام إسرائيلية: 10 مصابين جراء قصف صاروخي غير مسبوق لمدينة عسقلان الليلة الماضية

متابعة متواصلة لآخر تطورات الحرب في الأراضي الفلسطينية في يومها الخامس

أخبار العالم العربي

متابعة متواصلة لآخر تطورات الحرب في الأراضي الفلسطينية في يومها الخامس
Reuters
متابعة متواصلة لآخر تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية
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تتواصل المواجهات في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية لليوم الخامس على التوالي، وسط تعثر المساعي الدولية لوقف إطلاق النار. وفيما يلي متابعة متواصلة لآخر التطورات.

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المصدر: RT

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