"الأونروا" تعلن عن تعرض مرافقها في غزة لقصف إسرائيلي

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن أربعة مبان على الأقل تابعة لها تعرضت للقصف في سياق الهجمات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت "الأونروا" في بيان إنه "في يومي 11 و12 مايو الحالي، تعرضت للقصف مدرستان تابعتان للأونروا داخل مجمع للوكالة، في سياق الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على غزة"، مشيرة إلى أن القصف "ألحق أضرارا جسيمة بالمحيط الغربي للمجمع وبما لا يقل عن 29 غرفة صفية".

وأوضحت أنه "في 12 مايو، تعرض مبنى تابع لرئاسة الأونروا في غزة للقصف، مما ألحق أضرارا بالجدار المحيط بالمكاتب"، مبينة أنه "من غير الواضح ما إذا كان مبنى الأونروا قد تعرض لقصف مباشر أو إذا كانت الغارة قريبة جداً لدرجة أن سببت الضرر للمبنى".

وأكدت الوكالة الأممية أن "جميع الموظفين آمنون وفي صحة جيدة"، مذكرة أنه "وفقا للقانون الدولي، تتمتع مباني الأونروا بالحصانة ولا يجوز انتهاك حرمتها. وتتميز جميع مرافق الأونروا بوضوح عن طريق حملها لعلم الأمم المتحدة".

المصدر: موقع "الأونروا"