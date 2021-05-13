وسائل إعلام إسرائيلية تنفي توغل الجيش بريا في غزة

أفادت القناة العاشرة الإسرائيلية بأنه "لا يوجد أي توغل بري للجيش الإسرائيلي في أي منطقة في غزة"، في رد على تقارير إعلامية قالت إن الجيش توغل بريا في القطاع.

ونفت هيئة البث الإسرائيلية وجود هجوم بري على قطاع غزة، مضيفة أن "ما حدث خطأ بالترجمة على لسان متحدث باسم الجيش".

وكان موقع "وول ستريت جورنال" نقل عن الجيش الإسرائيلي أن "عملية برية في قطاع غزة بدأت".

والاثنين بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة حيث قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين على الأقل.

المصدر: وكالات