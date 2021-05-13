بيل غيتس يهنئ محمد بن زايد هاتفيا بعيد الفطر المبارك

تلقى محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي يوم الخميس، اتصالا هاتفيا من مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، هنأ خلاله بن زايد بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال، التعاون والجهود المشتركة لتعزيز الاستجابة لجائحة كورونا، خاصة في الدول الفقيرة، وأكدا "ضرورة تعزيز العمل الجماعي الدولي لتوفير الوصول العادل للقاحات على المستوى الدولي كونه ضرورة أساسية لتحقيق التعافي العالمي".

وشكر ولي عهد أبوظبي، بيل غيتس لتهنئته بالعيد، مؤكدا موقف الإمارات الداعي إلى مزيد من التكاتف العالمي في التصدي لجائحة كورونا، كونها خطرا عالميا يتطلب التضامن الإنساني المجرد في التعامل معه واحتواء تداعياته على جميع المستويات".

من جانبه، ثمن بيل غيتس "الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات، سواء على مستوى تقديم المساعدات للعديد من دول العالم للتصدي للجائحة أو على مستوى توفير الدعم اللوجيستي لإيصال اللقاحات إلى هذه الدول ودعم جهود المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن".



وأشاد الملياردير الأمريكي بـ"المنهجية العلمية الفاعلة التي اتخذتها دولة الإمارات في مواجهة كورونا، وذلك من خلال تنفيذها تدابير وإجراءات صحية وقائية مشددة وبأعلى المعايير العالمية منذ بداية الأزمة، إلى جانب الالتزام المتميز الذي أبداه المجتمع الإماراتي في اتباع الإجراءات والضوابط التي فرضتها الدولة".

المصدر: "وام"