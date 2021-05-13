كتائب القسام تطلق رشقة من الصواريخ تجاه قاعدة حتسريم الإسرائيلية

أفاد مراسلنا بأن كتائب القسام أطلقت رشقة من صواريخ "السجيل" تجاه قاعدة حتسريم الجوية الإسرائيلية التي ينطلق منها الطيران لقصف قطاع غزة.

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إضافة إلى ذلك، استهدفت الفصائل الفلسطينية بشكل مباشر زورقا حربيا إسرائيليا بصاروخ موجه عند اقترابه من شواطئ بحر شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق أفاد مراسلنا بأن الزوارق الإسرائيلية أطلقت عددا من القذائف تجاه الاستراحات على شاطئ بحر السودانية والواحة غرب بيت لاهيا شمال القطاع.

المصدر: RT