رئيس الأركان الإيرانية: توازن القوى تغير لصالح الفلسطينيين

قال رئيس الأركان العامة للقوات الإيرانية اللواء محمد باقري، إن توازن القوى "تغير لصالح الفلسطينيين أكثر من أي وقت آخر"، مؤكدا ضرورة إنشاء تحالف استراتيجي قوي لحل القضية الفلسطينية.

ودان اللواء في بيان أصدره يوم الخميس "جرائم الكيان الغاصب للقدس والهجمات الهمجية لقواته العسكرية السفاحة على المسجد الأقصى وسائر الأراضي المحتلة، والتي أسفرت عن استشهاد العديد من أبناء الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن "الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني... قد أثارت الحزن والأسى الشديد لدى شعوب العالم، وخاصة الأمة الإسلامية".

وتابع أن تغير توازن القوى لصالح الفلسطينيين يمكن ملاحظته "في ساحات مواجهة مجاهدي المقاومة الإسلامية للكيان الصهيوني الإجرامي، وفي الهجمات الصاروخية المتواصلة".

وأشاد باقري بـ"عزم وإرادة وصبر وحكمة الأسر المكرمة للشهداء والجرحى"، داعيا لهم "بالثبات والتوفيق والرفعة في نيل أهداف القضية الفلسطينية وتحرير القدس".

المصدر: وكالة "فارس"