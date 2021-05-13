مقتل إسرائيلية في بئر السبع جراء سقوط صواريخ أطلقتها كتائب "القسام"

قتلت إسرائيلية عمرها 90 عاما في بئر السبع قرب أسدود بعد إطلاق صواريخ من غزة، وفق ما أفادت مراسلتنا في القدس.

وأوضحت المراسلة أن المرأة الإسرائيلية من سكان أسدود، وأنها فارقت الحياة بسبب سقوطها على رأسها في أثناء محاولتها الوصول إلى الملجأ بعد انطلاق صافرات الإنذار، إثر إطلاق كتائب "القسام" الفلسطينية 3 صواريخ.

#شاهد مقتل مستوطنة وإصابة 3 آخرين في بئر السبع جراء سقوط صواريخ أطلقتها كتائب القســـ,,ام من غزة. pic.twitter.com/5wBLht6Bv6 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 13, 2021

وكانت فصائل المقاومة في قطاع غزة قد وجهت عدة ضربات صاروخية إلى أسدود ومستوطنات إسرائيلية أخرى، وذلك بعد قيام إسرائيل بقصف واستهداف بيوت المدنيين في القطاع.

المصدر: RT