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مقتل إسرائيلية في بئر السبع جراء سقوط صواريخ أطلقتها كتائب "القسام"

أخبار العالم العربي

مقتل إسرائيلية في بئر السبع جراء سقوط صواريخ أطلقتها كتائب
Reuters Amir Cohen
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قتلت إسرائيلية عمرها 90 عاما في بئر السبع قرب أسدود بعد إطلاق صواريخ من غزة، وفق ما أفادت مراسلتنا في القدس.

وأوضحت المراسلة أن المرأة الإسرائيلية من سكان أسدود، وأنها فارقت الحياة بسبب سقوطها على رأسها في أثناء محاولتها الوصول إلى الملجأ بعد انطلاق صافرات الإنذار، إثر إطلاق كتائب "القسام" الفلسطينية 3 صواريخ.

وكانت فصائل المقاومة في قطاع غزة قد وجهت عدة ضربات صاروخية إلى أسدود ومستوطنات إسرائيلية أخرى، وذلك بعد قيام إسرائيل بقصف واستهداف بيوت المدنيين في القطاع.

المصدر: RT

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