الأردن يعلن إخماد حريق في 4 أنابيب نفط تغذي مصفاة العقبة

قالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الخميس، إنه تم إخماد حريق في أربعة أنابيب نفط تغذي مصفاة العقبة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه تم إخماد الحريق ومنع انتشاره ووصوله إلى خزانات النفط.

وأضاف أن إمدادات الوقود لن تتأثر إلى أي مكان في المملكة، كما لم تحدث أي إصابات بشرية.

من جهته، أكد محافظ العقبة محمد الرفايعة أنه تم تشكيل لجنة لتقييم أسباب الحريق، مؤلفة من الدفاع المدني والأجهزة الأمنية بالشراكة مع شركة مصفاة البترول، مشيرا إلى أنه سيكون هناك إجراءات لعدم تكرار مثل هذه الحادث.

المصدر: وكالات