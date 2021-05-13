روسيا والأردن يؤكدان التصميم على مواصلة الجهود لتنظيم مفاوضات فلسطينية إسرائيلية مباشرة

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الأردني، أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم الخميس، مواصلة موسكو وعمان الجهود لتنظيم "مفاوضات فلسطينية إسرائيلية مباشرة".

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وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، بأن لافروف والصفدي تبادلا خلال الاتصال، الذي أجري بمبادرة من الطرف الأردني، "الآراء حول الأجندة الإقليمية بالتركيز على الأوضاع في القدس الشرقية وحول قطاع غزة".

وذكر البيان أنه تم "الإعراب عن قلق عميق من تصعيد التوتر في الأراضي الفلسطينية مع التشديد على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار ونقل القضية إلى المسار السياسي".

وأكد الوزيران، حسب الوزارة، "التصميم المشترك على مواصلة الجهود الرامية إلى تنظيم مفاوضات فلسطينية إسرائيلية مباشرة، كما أشارا إلى أهمية جهود رباعية الوسطاء الدوليين للتسوية في الشرق الأوسط".

المصدر: RT