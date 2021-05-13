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صور توثق الدمار الذي لحق بالمقرات الأمنية في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

صور توثق الدمار الذي لحق بالمقرات الأمنية في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي
RT
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وثقت عدسة RT في غزة، حجم الدمار الذي لحق بعدد من المقار الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، جراء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ الإثنين الماضي.

صور توثق الدمار الذي لحق بالمقرات الأمنية في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي
RT
صور توثق الدمار الذي لحق بالمقرات الأمنية في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي
RT
صور توثق الدمار الذي لحق بالمقرات الأمنية في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي
RT
صور توثق الدمار الذي لحق بالمقرات الأمنية في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي
RT
صور توثق الدمار الذي لحق بالمقرات الأمنية في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي
RT
صور توثق الدمار الذي لحق بالمقرات الأمنية في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي
RT
صور توثق الدمار الذي لحق بالمقرات الأمنية في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي
RT
صور توثق الدمار الذي لحق بالمقرات الأمنية في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي
RT

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، أعلنت يوم أمس أن الطائرات الحربية الإسرائيلية دمرت مبنى جهاز الأمن الداخلي بشكل كامل بمحافظة شمال غزة.

ويأتي ذلك على على خلفية التصعيد العسكري المتواصل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسيطرة على قطاع غزة وإطلاق نحو 1.5 ألف صاروخ من القطاع منذ الاثنين الماضي.

المصدر: RT

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