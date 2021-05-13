وزير الخارجية التركي يعزي نظيره الفلسطيني بضحايا أبناء الشعب الفلسطيني

قدم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو تعازيه لنظيره الفلسطيني رياض المالكي، خلال مكالمة هاتفية، بـ"ضحايا الشعب الفلسطيني الذين سقطوا" خلال الأحداث الجارية.

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وتضمن الاتصال "استكمال التنسيق بين الوزيرين لحماية القدس والمقدسات، ومن أجل وقف العدوان الإسرائيلي على المواطنين في قطاع غزة".

وخلال الاتصال بين المالكي وأوغلو، تم التأكيد على المشاركة في الاجتماع الاستثنائي الوزاري الطارئ للمجلس التنفيذي لمنظمة التعاون الإسلامي يوم الأحد القادم، وكذلك مواصلة تنفيذ بنود قرارات المنظمة بخصوص التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لعرض قضية القدس على الجمعية العامة.

المصدر: RT