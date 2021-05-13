صاروخ فلسطيني يقطع "مسافة غير مسبوقة" من قطاع غزة ويسقط قرب إيلات جنوب إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ضواحي مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر في أقصى الجنوب تعرضت اليوم، لأول مرة، لهجوم صاروخي من قطاع غزة.

وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن صاروخا أطلقته حركة "حماس" اليوم الخميس قطع مسافة 250 كلم فوق الأراضي الإسرائيلية (ما يعد مسافة غير مسبوقة بالنسبة لصاروخ أطلق من القطاع) وسقط في هيفيل إيلوت قرب إيلات.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الحادث جاء عقب إعلان "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حماس"، عن البدء في استخدام صواريخ جديدة من نوع "عياش 250" قيل إنه يستطيع ضرب أي مكان في إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيلات تقع على مقربة من مطار رامون الذي حولت إليه السلطات الإسرائيلية الرحلات القادمة إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب تحسبا للقصف الفلسطيني المتواصل.

وأعلنت "حماس" اليوم عن استهدافها مطار رامون، لكن مسؤولا إسرائيليا نفى ذلك لوكالة "رويترز" وقال إن المطار يعمل كالمعتاد.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + "رويترز"