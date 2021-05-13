الإمارات تصادق على الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر/بيونتيك" ضد كورونا للفئة العمرية 12-15 سنة

صادقت الحكومة الإماراتية، الخميس، على الاستخدام الطارئ للقاح شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية للوقاية من عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" للأطفال ما بين 12 و15 عاما.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية، في بيان، إنها اعتمدت "الاستخدام الطارئ" للقاح "فايزر/ بيونتيك" للفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة.

وأضاف البيان أن هذا الاعتماد يأتي "كخطوة هامة لتكاتف الجهود الوطنية لمكافحة" عدوى فيروس كورونا "لوقاية هذه الفئة العمرية تأكيدا على نهج دولة الإمارات الاستباقي والاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع".

‎وأفادت الوزارة بأن السلطات الصحية قدمت حتى الآن أكثر من 11 مليون جرعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا للسكان في جميع أنحاء الدولة "مما ساهم في تحقيق الهدف المعلن المتمثل في تطعيم نصف السكان المؤهلين بحلول نهاية مارس 2021".

المصدر: "وام"