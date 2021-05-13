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روسيا: ندعو إلى مراعاة وضع الأماكن المقدسة في القدس ووقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة

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روسيا: ندعو إلى مراعاة وضع الأماكن المقدسة في القدس ووقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة
Sputnik Екатерина Чеснокова
وزارة الخارجية الروسية.
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أكدت روسيا أنها تعمل على تحقيق تسوية شاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على حل الدولتين، داعية لمراعاة وضع الأماكن المقدسة بالقدس ووقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: "تواصل روسيا، باعتبارها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن للأمم المتحدة وطرفا في رباعية الوسطاء الدوليين المعنيين بالتسوية في الشرق الأوسط، بالتعاون مع جهات إقليمية ودولية، العمل على تسوية شاملة ومستدامة بالتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي، التي تنص على إقامة دولتين وهما فلسطين وإسرائيل".

وأضافت زاخاروفا أن روسيا تستمر في اتصالاتها بشأن هذا الموضوع مع كل الأطراف المعنية على أساس ثنائي، مذكرة بانه تم بحثه في المحادثات الروسية والتركية الأخيرة وإدراجه في أجندة زيارة الأمية العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى موسكو.

وشدد زاخاروفا على أن روسيا تدين كل الهجمات على الأهالي المدنيين أيا كانت انتماءاتهم العرقية أو الدينية، وتدعو إلى مراعاة وضع الأماكن المقدسة في القدس، ووقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر: وكالات روسية

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