الشرطة الإسرائيلية تقتحم إحدى شقق الفلسطينيين في مدينة اللد وتعتدي على سكانها بالضرب

أظهر مقطع فيديو قيام عناصر من الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، باقتحام إحدى الشقق السكنية لمواطن فلسطيني في مدينة اللد.

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وأمس الأربعاء، أعلنت إسرائيل عن حالة الطوارئ في مدينة اللد على خلفية صدامات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وانطلقت مساء الاثنين مظاهرات حاشدة دعما لمدينة القدس في العديد من المدن الفلسطينية داخل ما يعرف بالخط الأخضر.

وخرجت المظاهرات التي شارك فيها آلاف الفلسطينيين احتجاجا على اقتحام المسجد الأقصى في القدس، واعتداء القوات الإسرائيلية على المصلين والمعتصمين في الشيخ جرّاح وباب العامود في المدينة المحتلة.

المصدر: RT